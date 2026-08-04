И дым отечества нам сладок: зачем сохранять старые фабрики и электростанции

От электростанции Баттерси до портовых складов Пуэрто-Мадеро: архитектор Татьяна Осецкая рассказывает, как редевелопмент помогает сохранить индустриальное наследие и превратить его в часть современного города.
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