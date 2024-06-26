Такист спас нижегородку от телефонных мошенников

Eduard Вот сколькр не пишут про якобы "безопаснве счета" но люди ведутся.Интересно,а еслибабуле позвонить и представиться:"Доброе утро,я Наполеон",она поверит?В таком возрасте умнее быть надо и знатт,что мир далеко не честный!

Eduard А эти сказки,о том что Договор о телефонном номере "истекает"? Всю Прибалтику и Росоию обзвонили молодые жулики!