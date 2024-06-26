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Нижегородская правда

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Такист спас нижегородку от телефонных мошенников

Водитель Яндекс Такси спас нижегородку от телефонных мошенников. Подробностями случившегося делится пресс-служба сервиса.

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Комментарии
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Eduard
Вот сколькр не пишут про якобы &quot;безопаснве счета&quot; но люди ведутся.Интересно,а еслибабуле позвонить и представиться:&quot;Доброе утро,я Наполеон&quot;,она поверит?В таком возрасте умнее быть надо и знатт,что мир далеко не честный!
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13 час.
Eduard
А эти сказки,о том что Договор о телефонном номере &quot;истекает&quot;? Всю Прибалтику и Росоию обзвонили молодые жулики!
Ответить
13 час.
Eduard
Никакие операторы телесетей вамзвонить не будут тем более с мобильных номеров,только домашних!
Ответить
13 час.

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