Селин резко обратился к Ротару, напомнив ей о вранье

Заслуженный артист РФ Сергей Селин снялся в десятках сериалов, но в первую очередь он известен по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», который выходил по телевидению с 1995 по 2003 год.
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