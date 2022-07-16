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  • Globo
    Ситников, отсыпь немного!Русский язык был ...
  • Naik
    пусть доки предоставят, а если нет то междун. суд и возвернуть полуостров, и штраф за все добытое )))В США проанализир...
  • Naik
    не продана !!! а отдана в аренду - и Америка отказывается предоставить из архива документ о передаче денег за Аляску ...В США проанализир...

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