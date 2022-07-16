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Свежие комментарии
Globo
Ситников, отсыпь немного!
Русский язык был ...
Naik
пусть доки предоставят, а если нет то междун. суд и возвернуть полуостров, и штраф за все добытое )))
В США проанализир...
Naik
не продана !!! а отдана в аренду - и Америка отказывается предоставить из архива документ о передаче денег за Аляску ...
В США проанализир...
Любопытности и невероятности
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Аркаим
.
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