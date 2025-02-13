Песков: часть Украины хочет вернуться в состав России, другие главные заявления

В Кремле не исключают возможность, что часть Украины может стать территорией России. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского главу Владимира Путина цитируют во всем мире, и США не исключение.
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