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Песков: часть Украины хочет вернуться в состав России, другие главные заявления

Песков: часть Украины хочет вернуться в состав России, другие главные заявления

В Кремле не исключают возможность, что часть Украины может стать территорией России. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского главу Владимира Путина цитируют во всем мире, и США не исключение.

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Комментарии
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Т
Тамара
А кто у нас трезвый в прямом и переносном смысле?! Кому можно безраздельно доверять и надеяться? Это же не физиономии, а свиньи - копилки!
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12 час.
Горыныч
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10 час.
Горыныч
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