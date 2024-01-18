США и Великобритания. Контроль над Ближним Востоком потерян?

Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену? Почему Вашингтон, заявляя о желании деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, своими действиями, наоборот, обостряет ситуацию? Эти и другие вопросы обсудили гости Питера Лавелля.
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