США и Великобритания. Контроль над Ближним Востоком потерян?

Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену? Почему Вашингтон, заявляя о желании деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, своими действиями, наоборот, обостряет ситуацию? Эти и другие вопросы обсудили гости Питера Лавелля.