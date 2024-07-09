Отара Кушанашвили поместили в одноместную палату онкоцентра имени Блохина

Журналиста Отара Кушанашвили переместили в одноместную палату онкоцентра имени Блохина в Москве. Как сообщает Telegram-канал SHOT, шоумен ожидает консилиум врачей, на котором в ближайшее время примут решение о проведении новой операции.
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