Следком России взял под контроль проверку маршрутных такси в подмосковных Котельниках

Поводом стали публикации о том, что мигранты работают без страховок ОСАГО.Как сообщил сегодня информационный центр Следственного комитета России, в центральный аппарат ведомства готовится доклад о проверке неправомерных действий водителей маршрутного такси в Московской области.
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