Калужский контрактник умер в госпитале после ранения на СВО

Житель Калужской области Иван Стрижак умер в госпитале после того, как был тяжело ранен в зоне СВО. Он подписал контракт с Минобороны РФЖитель Калужской области Иван Стрижак умер в госпитале после того, как был тяжело ранен в зоне СВО.