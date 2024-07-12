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Калужские новости

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Калужский контрактник умер в госпитале после ранения на СВО

Калужский контрактник умер в госпитале после ранения на СВО

Житель Калужской области Иван Стрижак умер в госпитале после того, как был тяжело ранен в зоне СВО. Он подписал контракт с Минобороны РФЖитель Калужской области Иван Стрижак умер в госпитале после того, как был тяжело ранен в зоне СВО.

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