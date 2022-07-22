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РИТУАЛ НА СНЯТИЕ НЕГАТИВА

РИТУАЛ НА СНЯТИЕ НЕГАТИВА

Так сложилось, что человек притягивает к себе больше негативного, чем позитивного. Каждый день мы сталкиваемся с разными людьми, ситуациями, проблемами и явлениями, которые накладывают свой отпечаток на наше внутреннее состояние или биополе.

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