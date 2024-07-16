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На Западе раскрыли, как Украина планирует завершить конфликт с Россией

фото: Французский политик сообщил, что президент Украины забыл про важное условие мира с Россией. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о том, что говоря об условиях мирных переговоров с Москвой, президент Украины забыл про важную деталь.

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