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Калужские новости

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Синоптик Шувалов пообещал калужанам чередование холода и тепла

Синоптик Шувалов пообещал калужанам чередование холода и тепла

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на выходных и в начале следующей недели в Калужской областиГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде на выходных и в начале следующей недели в Калужской области.

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