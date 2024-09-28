Синоптик Шувалов пообещал калужанам чередование холода и тепла

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на выходных и в начале следующей недели в Калужской областиГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде на выходных и в начале следующей недели в Калужской области.