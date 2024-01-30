Буданов отказался от должности главкома ВСУ

The Economist: Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.
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