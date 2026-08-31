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Газета.ру

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МВД России: женщина умерла после наезда маршрутки на пешеходов в Кызыле

МВД России: женщина умерла после наезда маршрутки на пешеходов в Кызыле

Одна из пострадавших при наезде маршрутного автобуса на пешеходов в Кызыле умерла в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление министерства внутренних дел (МВД) России по Туве.

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