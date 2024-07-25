Банки начнут блокировать переводы, смогут ли россияне вернуть деньги. Обзор Банки.ру

В России начинает работу новый механизм борьбы с банковскими мошенниками, напоминают «Ведомости». Банки теперь обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях — в противном случае банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту.