Шум вокруг Су-57М: и поцелуйте его в… сопло!

Начавшееся в Чжухане шоу никак не затихнет, и, наверное, это неплохо. Российский «уголовник» довольно долго находился в тени, так что теперь будет совсем не вредно понежиться в лучах внимания экспертов и прессы со всего мира.
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