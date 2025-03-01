🏋️♂️Сегодня городской центр физической культуры проводит спортивные соревнования "ИГРЫ ГТО". Свои силы готовы проверить 12 участников.
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🏋️♂️Сегодня городской центр физической культуры проводит спортивные соревнования "ИГРЫ ГТО". Свои силы готовы проверить 12 участников.