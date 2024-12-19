Биткоин демонстрирует многообещающие тенденции и уровни поддержки

Биткоин в настоящее время торгуется на уровне $105 135, сохраняя бычью траекторию. Эксперт Кевин Свенсон отмечает, что ведущая криптовалюта демонстрирует обнадеживающие признаки, основанные на техническом анализе.
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