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В Барнауле скончалась кандидат в депутаты Алтайского Заксобрания Ольга Чехонадских

В Барнауле скончалась кандидат в депутаты Алтайского Заксобрания Ольга Чехонадских

В Барнауле ушла из жизни кандидат в депутаты АКЗС от партии "Справедливая россия", член Общественной палаты Алтайского края Ольга Чехонадских.

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