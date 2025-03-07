В АдГ призвали изменить конституцию ФРГ ради собственного ядерного оружия

Член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен он немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил о необходимости для страны иметь собственное ядерное оружие, а также ввести обязательный призыв граждан, в том числе женщин, на военную службу.
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