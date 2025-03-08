Появились новые подробности отмененного сериала Star Wars: Underworld от Джорджа Лук...

Появились новые подробности отмененного сериала Star Wars: Underworld от Джорджа ЛукасаБлагодаря продюсеру Рику МакКаллуму появились ранее не раскрывавшиеся подробности об отмененном сериале Star Wars: Underworld (“Звездные войны: Подземный мир”), который был детищем создателя франшизы Джорджа Лукаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)