Западу предрекли «великую расплату»

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил в статье для The National Interest, что страны Запада, которые отрицают новую политическую действительность, столкнутся с «великой расплатой».
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