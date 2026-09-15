‼️🇺🇦🇪🇺Уничтожено уже 500! Украина просит Запад срочно дарить ей локомотивы из-за ударов России ▪️Более 250 локомотивов уничтожено или повреждено на Украине в этом году ударами БПЛА, заявил глава МИД Украины Сибига.