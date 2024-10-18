Председатель ВК НПКСК призвал к продуктивной работе в сфере единого фронта

Ханчжоу, 17 октября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал вести продуктивную работу в сфере единого фронта и развивать патриотический единый фронт новой эпохи.
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