Минг-Чи Куо комментирует информацию о своём увольнении

Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прокомментировал свежую информацию тайваньского издания Business Times от 4 августа, в котором говорилось, что его уволили с должности аналитика Tianfeng International, поэтому его прогнозы являются неточными.
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