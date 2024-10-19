Греческие судовладельцы меняют нефть на газ и делают ставку на СПГ из РФ

Греческие компании увидели огромную возможность в расширяющемся рынке охлажденного топлива. Санкции и эмбарго в нефтяной отрасли заставили их искать более прибыльные сектора, еще не попавшие под влияние геополитики и нечестной конкурентной борьбы.
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