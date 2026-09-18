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SPLETNIK

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Селена Гомес вышла в свет на фоне подозрений в пластике

Селена Гомес вышла в свет на фоне подозрений в пластике

Селена Гомес вышла в свет в Нью-Йорке на фоне недавней волны хейта из-за её "неузнаваемого" лица. Актриса посетила фестиваль инноваций Fast Company Innovation Festival 2026.

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