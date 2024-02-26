«Меня оговорили»: обвиненный в педофилии сочинец не согласен с жестким решением суда

По материалам уголовного дела, за период с 2019 по 2023 год подсудимый осуществлял действия сексуального характера без применения насилия в отношении младшей сестры своей бывшей сожительницы и подруги этой девочки – 10 и 11 лет соответственно.
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