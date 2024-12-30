Си Цзиньпин выразил соболезнования и. о. президента Южной Кореи

Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с соболезнованиями и. о. президента Республики Корея Чхве Сан Моку в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air, сообщает romanian.
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