Опубликовано видео с хвалившим бойцов ВСУ и ВС России жителем Суджи

Военный эксперт, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин опубликовал видео, на котором запечатлен житель Суджи, радовавшийся сначала Вооруженным силам Украины (ВСУ), а затем российским войскам (ВС РФ).
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