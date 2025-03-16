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Опубликовано видео с хвалившим бойцов ВСУ и ВС России жителем Суджи

Опубликовано видео с хвалившим бойцов ВСУ и ВС России жителем Суджи

Военный эксперт, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин опубликовал видео, на котором запечатлен житель Суджи, радовавшийся сначала Вооруженным силам Украины (ВСУ), а затем российским войскам (ВС РФ).

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