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"Было наваждение": охотник застрелил грибника, перепутав его с лосем в Прикамье

"Было наваждение": охотник застрелил грибника, перепутав его с лосем в Прикамье

РЕН ТВ В селе Платошино Пермского края охотник по ошибке застрелил грибника, приняв его за лося. Мужчина умер на месте.

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