Скопинцев: «Будем биться за победу над «Краснодаром». Пусть «Зенит» берет чемпионство. Это как-то привычнее»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев, ранее выступавший за «Краснодар», подчеркнул, что игроки бело-голубых настроены бороться за победу в выездном матче против «быков» в заключительном туре чемпионата России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии