В Тульском музее изобразительных искусств нашли змей

Согласно китайскому гороскопу, в новолуние 29 января начнется год Зеленой деревянной змеи. В связи с этим сотрудники Тульского музея изобразительных искусств обратили внимание на экспонаты, соответствующие символу года.
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