Беспилотники будут использовать для спасения людей

Спасать людей Минтранс предложил с помощью беспилотников. Это станет возможным, если получен сигнал с пострадавшего борта или от очевидцев события, или радиосвязи с экипажем нет пять минут, или объект пропал с экрана слежения.
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