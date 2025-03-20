МИД КНР: Китай призывает США немедленно прекратить блокаду и санкции против Кубы

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Китай выступает против злоупотребления дипломатией принуждения и призывает Соединенные Штаты немедленно прекратить блокаду Кубы и исключить Кубу из одностороннего списка "государств-спонсоров терроризма", заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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