События, связанные с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», предоставили много поводов для дискуссий, развернувшихся в последнее время в СМИ и Интернет-пространстве.
Пригожин и ЧВК «Вагнер»: от пиара до мятежа против президента
Комментарии
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Салават Туйкин
Полагаю, ЧВК нужны, например в Африке. Там, где государство не может лезть напрямую - таковы правила "игры" в современном мире.
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4 час.
Игорь Василевский
Летательные аппараты могли быть сбиты где угодно. Ну, а свалить это на Пригожина... Это так по... а вдлуг проскочит? А не проскакивает.
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2 час.
Игорь Василевский
Под хороший заказ и за большие деньги - только по совести... Как никак -4я власть... древнейшая профессия...
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2 час.
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