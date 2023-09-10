Пригожин и ЧВК «Вагнер»: от пиара до мятежа против президента

Салават Туйкин Полагаю, ЧВК нужны, например в Африке. Там, где государство не может лезть напрямую - таковы правила "игры" в современном мире.

Игорь Василевский Летательные аппараты могли быть сбиты где угодно. Ну, а свалить это на Пригожина... Это так по... а вдлуг проскочит? А не проскакивает.