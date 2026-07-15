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Царьград

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Подмосковье произвело 1,4 млн литров вина за пять месяцев

Подмосковье произвело 1,4 млн литров вина за пять месяцев

В Подмосковье за пять месяцев произведено около 1,4 млн литров вина. Министр сельского хозяйства Виталий Мосин отметил важность господдержки и рассмотрение различных моделей развития, включая создание виноградников в сотрудничестве с южными регионами.

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