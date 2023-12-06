На межведомственной рабочей группе по защите прав предпринимателей проанализирован Индекс административного давления в Омской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко выступил с развернутым докладом «Ключевые показатели Омской области в Индексе административного давления: состояние и перспективы» на межведомственной рабочей группе по защите прав предпринимателей в прокуратуре Омской области.