На межведомственной рабочей группе по защите прав предпринимателей проанализирован Индекс административного давления в Омской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко выступил с развернутым докладом «Ключевые показатели Омской области в Индексе административного давления: состояние и перспективы» на межведомственной рабочей группе по защите прав предпринимателей в прокуратуре Омской области.
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