RT: разработчик Хамидов создал антифишинговую программу для почты

Ученые из Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий смогли разработать программу, которая зачительно повышает эффективность защиты почты от мошенников и ненужных рассылок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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