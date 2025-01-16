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Нацпроект позволил Татарстану создать современную дорожную инфраструктуру

Нацпроект позволил Татарстану создать современную дорожную инфраструктуру

Расскажем о том, какие именно объекты были сданы накануне нового года.фото: пресс-служба правительства ТатарстанаВ регионах России в 2024 году завершилась реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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