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Lottery ticket forgotten for four months turns out to be big winner

An Ohio man's Pick 5 lottery ticket spent nearly four months forgotten in a bag before he discovered it was a $50,000 winner.

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