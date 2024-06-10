Сонграйтеров из Ростокина пригласили на конкурс «Главная песня СВАО»

Объединение культурных центров Северо-Восточного административного округа приглашает всех талантливых поэтов и сонграйтеров из района Ростокино принять участие в конкурсе стихотворений «Главная песня СВАО».
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