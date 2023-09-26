Военное обозрение

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Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

В случае поступления оперативно-тактических ракет ATACMS на вооружение украинской армии, они не будут применяться для ударов по российской территории.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Сам то верит тому,что вещает? А западный пипл схавает с благодарностью.Еще и восхитятся благородством украинской хунты.
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