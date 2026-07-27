Bild: Red Bull предложила Ферстаппену новый контракт без ключевого пункта

Getty Images/Red Bull ContentpoolКоманда Red Bull пытается удержать Макса Ферстаппена на долгосрочную перспективу и предложила четырёхкратному чемпиону мира новый контракт, который предусматривает увеличение зарплаты, но лишает его возможности досрочно покинуть коллектив.