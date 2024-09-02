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Захарова ответила на слова главы МИД Польши о перехвате российских ракет

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о перехвате российских ракет

Призыв главы МИД Польши к странам, чьи территории граничат с Украиной, сбивать российские ракеты до того, как они войдут в воздушное пространство, обусловлен желанием Польши разжечь конфликт, чтобы получить западную часть страны, заявила RTVI официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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