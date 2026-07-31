Politico: Украина готова предоставить США беспилотники в обмен на оружие

Украина изъявила готовность поставлять беспилотные летательные аппараты в США и страны Персидского залива при условии взаимных поставок оружия, утверждает издание Politico со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.
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