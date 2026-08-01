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Аргументы недели

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Полмиллиарда за вид на Кремль: в Москве продают апартаменты семьи экс-депутата Гаджиева*

Полмиллиарда за вид на Кремль: в Москве продают апартаменты семьи экс-депутата Гаджиева*

В Москве выставили на торги апартаменты в одном из самых дорогих мест столицы — помещение в доме на Охотном ряду напротив Кремля.

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