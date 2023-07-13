Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали и запустили пилотную установку для тестирования авиационных топлив, не имеющую аналогов в России

Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) разработали и запустили опытно-промышленную установку для испытаний авиатоплива, не имеющую аналогов в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.
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