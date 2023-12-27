В аппарате полпреда в ЦФО обещали разобраться в ситуации с закрытием ООО "КомЭк"

Представители трудового коллектива Тамбовского мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк» встретились с Николаем Байбековым – федеральным инспектором по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО.
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