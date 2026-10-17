Необычные цвета белых карликов объясняются составом и плотностью их атмосфер: некоторые из этих звёзд могут выглядеть розовыми, жёлтыми или бирюзовыми Астрономы обнаружили белый карлик, который должен выглядеть зелёным для человеческого глаза, и ещё один, претендующий на статус «самой красной звезды из когда-либо зарегистрированных».